Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:14
Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı. 

Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 


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