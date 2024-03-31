Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.
Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
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