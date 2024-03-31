Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:14

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:14

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.

Arsenal ise kendi sahasında ağırladığı Brentford maçından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.