Manchester City - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 31. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:15'te başlayacak.
MANCHESTER CİTY - ASTON VİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren England'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports Max 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 0-0 berabere kalmıştı.
Aston Villa ise kendi sahasında ağırladığı Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etmişti.
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