Manchester City FA Cup'ta çeyrek finalde!

8.03.2026 09:57:00
Cumhuriyet Spor
Manchester City, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) deplasmanda karşılaştığı Newcastle United'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

FA Cup 5. tur mücadelesinde Manchester City, Newcastle United deplasmanına konuk oldu. Manchester City, Sports Direct Arena'da oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Newcastle United, 18. dakikada Harvey Barnes ile 1-0 öne geçti. Manchester City, Savinho'nun 39. dakikada attığı golle devreye 1-1 ile gitti.

MARMOUSH'TAN DUBLE

Manchester City, Omar Marmoush'un 47. ve 65. dakikalarda attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester City, FA Cup'ta çeyrek finale çıktı. Newcastle United, turnuvaya veda etti.

Manchester City, gelecek hafta lige West Ham United maçıyla dönecek deplasmana gidecek. Newcastle United da ligde Chelsea ile deplasmanda karşılaşacak.

