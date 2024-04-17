Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde maçta forma giyebilecek.
Manchester City ile Real Madrid, İspanya'da oynanan ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.
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