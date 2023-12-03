Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2023 - 11:31
Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.

Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuştu.


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