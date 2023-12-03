Manchester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester City, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Liverpool ile 1-1 berabere kalmıştı.
Tottenham ise kendi sahasında ağırladığı Aston Villa'ya 2-1 mağlup olmuştu.
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