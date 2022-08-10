Manchester City'nin futbolcusu Bernardo Silva, Barcelona'ya çok yakın!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basını Portekizli yıldızın Barcelona'ya transferinin an meselesi olduğunu yazdı.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00
Manchester City'nin futbolcusu Bernardo Silva, Barcelona'ya çok yakın!
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İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City ile Katalan devi Barcelona, Bernardo Silva transferi için el sıkıştı. Ada ekibinen ayrılacak futbolcunun transferi için Barcelona'nın kasasından çıkacak para da belli oldu.

BARCELONA 80 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İngiltere'nin kuzey batısında mutsuz olan 27 yaşındaki Bernardo Silva için 80 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

2017 yaz döneminde Monaco'dan City ekibine katılan futbolcu, son birkaç sezondur Manchester City'de istenilen performanstan da uzak kaldı.

CITY 100 İSTEDİ, BARÇA PAZARLIK YAPTI

Ada basınındaki bazı kuruluşlar Manchester City'nin 100 milyon Euro istediğini fakat; pazarlıklar sonrasında yaklaşık 80 milyon euro tutar karşılığında transferin sonuçlandığını yazdı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 2 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı. Bernardo Silva geçen sezon ise tüm kulvarlarda 50 maçta 13 gol 7 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; Bernardo Silva'nın bu performansı futbol otoritelerini tatmin etmemişti.


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