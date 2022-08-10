Manchester City'nin futbolcusu Bernardo Silva, Barcelona'ya çok yakın!

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:00

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City ile Katalan devi Barcelona, Bernardo Silva transferi için el sıkıştı. Ada ekibinen ayrılacak futbolcunun transferi için Barcelona'nın kasasından çıkacak para da belli oldu.

BARCELONA 80 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; İngiltere'nin kuzey batısında mutsuz olan 27 yaşındaki Bernardo Silva için 80 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlandı.

2017 yaz döneminde Monaco'dan City ekibine katılan futbolcu, son birkaç sezondur Manchester City'de istenilen performanstan da uzak kaldı.

CITY 100 İSTEDİ, BARÇA PAZARLIK YAPTI

Ada basınındaki bazı kuruluşlar Manchester City'nin 100 milyon Euro istediğini fakat; pazarlıklar sonrasında yaklaşık 80 milyon euro tutar karşılığında transferin sonuçlandığını yazdı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 2 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı. Bernardo Silva geçen sezon ise tüm kulvarlarda 50 maçta 13 gol 7 asistlik performans ortaya koymuştu. Ancak; Bernardo Silva'nın bu performansı futbol otoritelerini tatmin etmemişti.