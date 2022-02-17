Manchester United'da oyuncular arasında ayrılık yaşandığı iddia edildi

17 Şubat 2022 Perşembe, 13:12

Premier Lig'de zirve hattından uzakta kalan Manchester United'da yeni bir tartışma ortaya çıktı. İddiaya göre, Manchester United'ın soyunma odasında, futbolcular arasında rahatsızlıklar bulunuyor.

Alman gazetesi Bild'in haberine göre, İngiliz futbolcular Harry Maguire ve Marcus Rashford, sezon başında takıma geri dönen Portekizli Cristiano Ronaldo'nun Manchester United soyunma odasının lideri olmak istemesinden rahatsızlık duyuyor.

Haberde, futbolcular arasındaki karşıt görüşler nedeniyle takım içerisinde ayrışmalar yaşanma riskinin bulunduğu kaydedildi.

Sezon başında İtalyan kulüp Juventus'tan ayrılıp daha önce 2003-2009 seneleri arasında formasını giydiği Manchester United'a geri dönüş yapan 37 yaşındaki Portekizli yıldız, bu sezon 28 maçta forma giyerken 15 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

MARCUS RASHFORD'DAN İDDİALARA CEVAP

İddialar üzerine Marcus Rashford sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İngiliz yıldız iddiaları reddederek, "Lütfen ayrılık aramaktan vazgeçin" ifadelerini kullandı.