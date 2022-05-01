Manisa FK’de Turgay Altay ile yollar ayrıldı
Spor Toto 1’inci Lig’de evinde Bursaspor’a 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktör Turgay Altay’la yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Turgay Altay ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Manisa FK, 8. haftanın ardından Özbalta ile yollarını ayırıp, göreve Naci Şensoy'u getirmişti. Takımın başında 9. haftadaki Adanaspor maçına çıkan Naci Şensoy'un görevine de bu müsabakanın ardından son verilmişti.
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