Marcao, Galatasaray'a veda etti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:04

Galatasaray'ın Sevilla'ya gönderdiği Marcao, sarı-kırmızılılara veda etti.

Başarılı stoper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2019'da Fatih Terim'in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım" dedi.

Brezilyalı stoper ayrıca, "Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI

Galatasaray da Marcao için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Marcao, 2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Galatasaray'da 150 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist kaydetti.