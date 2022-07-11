Marcao, Galatasaray'a veda etti
Süper Lig ekibi Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı stoper Marcao, sarı-kırmızılı camia için veda mesajı yayımladı.
Galatasaray'ın Sevilla'ya gönderdiği Marcao, sarı-kırmızılılara veda etti.
Başarılı stoper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2019'da Fatih Terim'in daveti, her şeyi değiştirdi. O günden beri, bu forma için sizden biriymiş gibi savaştım" dedi.
Brezilyalı stoper ayrıca, "Takım arkadaşlarım, Galatasaray için son nefesime kadar savaşmam gerektiğini öğrettiler. Nereye gidersem gideyim, bir aslan olacağım" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN VEDA MESAJI
Galatasaray da Marcao için veda mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
Marcao, 2019 yılının ocak ayında transfer olduğu Galatasaray'da 150 karşılaşmada forma giyerken 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Video Haberler
- '25 yıl yönetenin suçu yok mu?'
- Kar maskeli saldırgan, restoranı kurşunladı!
- Eminönü'nde 'vapur sırası' yoğunluğu
- Cemre Uçaryılmaz Metin son yolculuğuna uğurlandı
- 'Körfez savaşında bile böyle sıkıntı yaşamadık'
- 'Kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
- Eğitime nefret kustu
- Tekirdağ'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
- Çocuk istismarı davasında 2 sevgiliye 42,5'ar yıl hapis
- İstanbul'da bıçaklı, sopalı 'afiş' asma kavgası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- AİHM'den Osman Kavala kararı
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Erbakan’ın saklanan konuşması
- Ev partisine silahlı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı
- Şentop'tan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlara 7 uyarı