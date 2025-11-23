Marco Asensio'dan galibiyet açıklaması: 'Sonuna kadar inandığımızı gösterdik'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.11.2025 22:34:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de İspanyol oyuncu Marco Asensio, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup etti.

Mücadelede 2 gol, 1 asistle yıldızlaşan Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL BİR GERİ DÖNÜŞ YAPTIK!"

Mücadeleyi değerlendiren Asensio, "Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık" dedi.

Attığı goller hakkında konuşan İspanyol yıldız, "İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #çaykur rizespor #Marco Asensio

