Mario Balotelli'nin golü iptal edildi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 21:12

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Mario Balotelli'nin golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi.



Mario Balotelli karşılaşmanın 42. dakikasında attığı golle Beşiktaş karşısında durumu 1-1 yaptı. Ancak VAR hakemi Sarper Barış Saka, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu incelemesini tavsiye etti.



Ali Şansalan, Balotelli'nin şutundan önce Matias Vargas'ın Rachid Ghezzal'ın ayağına bastığı ve faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



Adana Demirsporlu futbolcular ve taraftarlar, golün iptal edilmesine tepki gösterdi.

