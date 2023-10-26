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Marsilya - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marsilya, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Yunan ekip AEK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:29
Marsilya - AEK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Gennaro Gattuso yönetimindeki Marsilya, kendi sahasında Matias Almeyda'nın ekibi AEK ile karşı karşıya gelecek.

MARSİLYA - AEK MAÇI SAAT KAÇTA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

MARSİLYA - AEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya, grupta oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Brighton ile 2-2 berabere kalmıştı.

AEK ise kendi evinde konuk ettiği Ajax ile 1-1'lik skor ile berabere kalmıştı.


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