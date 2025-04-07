Marsilya, galibiyet hasretine son verdi

Yayınlanma: 07.04.2025 - 10:23

Güncelleme: 07.04.2025 - 10:23

Ligue 1'in 28. haftasında Marsilya, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Veledrome Stadyumu'nda oynanan maçı Marsilya 3-2 kazandı.

Marsilya 24. dakikada Gabriel Suazo'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Toulouse bu gole 28. dakikada Frank Magri ile cevap verdi. Marsilya, 57. dakikada Mason Greenwood ile yeniden öne geçti. 64. dakikada Adrien Rabiot, farkı ikiye çıkardı.

Marsilya, üç maç aradan sonra kazanırken Toulouse'un puan hasreti üç maça çıktı.

Bu sonucun ardından Marsilya 58 puana yükselirken Toulouse 34 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Marsilya, deplasmanda Monaco ile karşılaşacak. Toulouse ise gelecek hafta ligde sahasında Lille'i ağırlayacak.