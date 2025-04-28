Marsilya, sahasında rahat kazandı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:11

Fransa Ligue 1'in 31. haftasında Brest'i ağırlayan Marsilya, rakibini 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 8, 45 ve 63. dakikada Amine Gouiri ile 37. dakikada Mason Greenwood atarken konuk takımın tek golü 25. dakikada Abdallah Sima'dan geldi.

Marsilya bu skorla beraber puanını 58'e yükseltti ve haftayı 2. sırada tamamladı. Brest ise 44 puan ile 9. sırada kaldı.

Ligde gelecek hafta Marsilya, Lille'e konuk olacak. Brest, Montpellier'i ağırlayacak.