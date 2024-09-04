Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Aslan sessizce hakimiyet kurarken...'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:42

Güncelleme: 04.09.2024 - 12:42

Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Mauro Icardi'den gündem olan bir paylaşım geldi.

ICARDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mauro Icardi paylaşımında, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: