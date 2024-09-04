Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Aslan sessizce hakimiyet kurarken...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Mauro Icardi'den gündem olan bir paylaşım geldi.
ICARDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Mauro Icardi paylaşımında, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:
Spor Haberleri
- Trabzonspor'a Süper Lig'den rakip!
- Berke Dikişçioğlu Türkiye kaykay şampiyonu oldu
- Icardi'den dikkat çeken paylaşım!
- Fenerbahçe'de Krunic sevinci: Köprüde veda mesajı!
- 'Di Maria ile çok güçlü olur'
- Livakovic'in sırrı ortaya çıktı!
- Milli atletin altın madalyası geri alındı!
- Beşiktaş 'Borsa liginde' yatırımcısını kanatlandırdı!
- Genç milliler finale yükseldi!
- Galatasaraylı oyuncuya Yunanistan kancası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
- Ahu Tuğba'nın ölümünde çarpıcı gelişme
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar!
- Hopa’da halk sokağa döküldü!
- Erdoğan imzaladı: Süreç resmen başladı
- MHP'de 'yemin' çatlağı mı?
- CHP'den Yeni Akit Haber Müdürü'ne suç duyurusu