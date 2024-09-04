Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Aslan sessizce hakimiyet kurarken...'

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:42
Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: 'Aslan sessizce hakimiyet kurarken...'
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Galatasaray'ın Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen Mauro Icardi'den gündem olan bir paylaşım geldi.

ICARDİ'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Mauro Icardi paylaşımında, "Aslan sessizce hakimiyet kurarken, köpekler dikkat çekmek için havlıyor" ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu paylaşımı Galatasaray taraftarından kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde:


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