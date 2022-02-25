Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, Cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

cumhuriyet.com.tr
25 Şubat 2022 Cuma, 00:21
Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 çalışmasıyla süren antrenman, orta ve şut çalışmasının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


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