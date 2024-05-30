Mehmet Büyükekşi'den Fenerbahçe açıklaması: 'Bizi ilgilendirmiyor'

Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:14

Güncelleme: 30.05.2024 - 16:14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig, EURO 2024 ve Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli.

EURO 2024 HEDEFLERİ

"Öncelikle gruptan çıkabilmek. Ayın 4'ünde ilk hazırlık maçımızı İtalya ile oynayacağız. Ayın 10'unda da Polonya ile. Daha sonra ayın 18'inde ilk maçımız Gürcistan'la. İnşallah gruptan çıkarsak, ilk 16, daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

TFF ADAYLIĞI İÇİN AÇIKLAMA

"TFF seçimlerinden aday olup olmayacağım henüz belli değil. Daha sonra bunları konuşacağız, kamuoyuyla paylaşacağız."

'FENERBAHÇE SEÇİMİ BİZİ İLGİLENDİRMİYOR'

"Fenerbahçe seçimi bizi ilgilendirmiyor. Kim başkan olursa biz onunla çalışırız."