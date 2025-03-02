Melih Saatçı yazdı: "Beşiktaş’ın galibiyet alışkanlığı yakalaması çok önemli"
Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında kendi sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.
Beşiktaş, Süper Lig’ de üst üste dördüncü galibiyetini alarak ilerisi için olumlu sinyaller verdi. Galibiyet alışkanlığı yakalamak çok önemli.
Beşiktaş, ligin son haftalarının istikrarlı takımı Kayserispor karşısında ilk yarının sonlarında bulduğu gole değin sahada etkisiz bir görüntü çizdi. Kayserispor yeni teknik direktörü ile sahaya iyi yayılan, iyi mücadele eden bir takım hüviyetine girmiş.
İmmobile yine etkisizdi. Golü getiren pası vermiş olsa da maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyamadı.
Mario, hem golünü attı hem de çıkışını devam ettirdi. Attığı paslar, arzusu ve mücadeleci oyunu çok olumlu idi. Gedson ve Muçi iyi mücadele etti.
İkinci yarı İmmobile ‘nin yerine Semih’in oyuna girmesi olumlu olsa da Semih’in de formanın tapusunu alması için çok çalışması gerekiyor.
Beşiktaş , son haftalarda olduğu gibi Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli bir galibiyet aldı.
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