Melih Saatçı yazdı: 'İşin kötüsü Santos’un da kafası karışık gibi'

Yayınlanma: 28.01.2024 - 18:22

Güncelleme: 28.01.2024 - 18:22

Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybetti. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

Beşiktaşlı futbolcular ilk yarı fiziken sahada olmalarına rağmen ruhen yoktular. Beşiktaş’ın ilk yarı da hiçbir pozisyonu olmadığı gibi Kaleci Ersin’in hatasından yenilen gol Beşiktaş’ı soyunma odasına 1-0 geride soktu. Maçın 12. dakikasında Sivaslı oyuncunun atamadığı demeyelim de Ersin ‘in kurtardığı pozisyonda da Ersin’in hakkını yemeyelim!

İlk yarı resmen hakem faciası yaşandı dersek sanırım abartmış olmayız. Beşiktaş’ın Demirspor karşılaşmasından sonra Sivas karşısında da net bir pozisyonu daha güme gitti. Var, bu pozisyona nasıl uyarı verdi anlamak mümkün değil, hadi verdi ey hakem ! kararında neden dik durmuyorsun! Yazıktır! Düşeni dostu olmuyor misali…

İkinci yarının ilk sekiz dakikasında üç net gol pozisyonuna giren Beşiktaş , bir türlü karşılaşma da eşitliği sağlayamadı.

Sağ kanatta oynayan Swensson’u Beşiktaş’a alıp Rosier’i takımdan kim gönderdi ise derhal kulüpte görevine son verilmeli! Daha iyisini bulmadan yerine vasat oyuncu alıyorsanız kulüpte işiniz olmamalı ! Trabzonspor’un yollarını ayırdığı Larsen bu Swensson’da çok daha iyi oyuncu idi…

Tamam takım kötü , oyuncular isteksiz diyoruz da hocanın değişikliklerine ne demeli…Beşiktaş golü bulamıyor genç oyuncu Mustafa’yı oyuna sokuyorsun , iyi güzel de takım gol bulamamış ,madem Muleka’yı da sokacaksın 82 dakika beklenir mi!

İşin kötüsü Santos’un da kafası karışık gibi.