Melih Saatçı yazdı: "Rıza Çalımbay’ın gelmesi geç olsa da aklın yolu bir"

Yayınlanma: 12.11.2023 - 18:09

Güncelleme: 12.11.2023 - 18:09

Beşiktaş, efsane kaptan Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk karşılaşmada galip gelerek büyük moral kazandı. Geç geldi ama zararın neresinden dönsen iyidir misali yönetim gitmeden en azından Rıza Çalımbay’ı takımın başına geçirerek kongre öncesi olumlu icraat yaptı. Aklın yolu bir…

Burak Yılmaz’ın takımın başına getirilmesi ne kadar büyük yanlış ise Rıza Çalımbay’ın takımın başına getirilmesi, uçurumdan düşmek üzere olan takımı ayağa kaldırmada iyi bir hamle oldu.

Başakşehir karşısında Beşiktaşlı oyuncular yeni bir heyecanla maça istekli başladı. Sahanın her yerine ayak basmak isteyen, pres yapan ve Başakşehir takımını kendi yarı sahasından çıkarmayan bir Beşiktaş takımı seyrettik. Kaldı ki karşılaşmada çok önemli eksiklikleri olmasına rağmen. Rebiç’in 11’de başlaması olumlu bir karardı. Rebiç gibi kaliteli futbolcuları oynatmadan kazanamazsınız. Maç içerisinde ki hırsını asisti ile tamamlaması Rebiç’e büyük moral olduğu gibi Beşiktaş’a çok önemli üç puanı getirdi.

Beşiktaş için milli maç arasına galibiyet ile girmek çok önemli idi. Rıza hoca, iki haftalık arada futbolcular arasında ki birlikteliği üst seviyeye çıkaracaktır. Ayrıca sakatlarından dönecek olması Rıza hocanın elini güçlendirecektir.