Melih Saatçı yazdı: 'Sezona sadece Immobile ile başlamak Beşiktaş yönetimine yazar'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 17:09

Güncelleme: 03.11.2024 - 17:09

Beşiktaş, evinde ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Melih Saatçı karşılaşmayı kaleme aldı.

Melih Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Beşiktaş ilk yarıda ki kötü futboluna rağmen Muçi’nin golü ile ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı, ilk yarı da ki kötü futboluna Van Brockhorst’un yanlış oyuncu tercihleri ve de taktiksel hataları eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oldu.

İkinci yarı Immobile’nin yerine oyuna giren Mustafa’yı oyuna alması anlaşılır değildi.Süper Lig maç tecrübesi Mustafa’ya göre çok daha fazla olan Semih’i santrafora almaması hata idi.

Kötü oynayan Ndour da ısrar etmesi ,sezon başında zaman zaman iyi oynayan Musrati’yi Gedson ile beraber oynatmaması, Van Bronchorst’un yanlışları idi. Yapacağı iş ileri uca Semihi, orta sahaya Salih ve Musrati almaktı fakat yapmadı. Saha kenarında öylece sakin sakin seyretti. Oyuna katkı sağlayacak hamleler yapmadı.

Van bronckhorst özellikle Salih ve de Musrati’yi neden oynatmadığını veya az süre verdiğini açıklamalı.

Bir sözümüzde Beşiktaş yönetimine ,rakiplerinin 3-4 tecrübeli santraforu olduğu yerde sadece Immobile ile sezona başlamak nasıl bir kadro planlaması anlaşılır gibi değil."