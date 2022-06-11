Menajer Erkut Söğüt: 'Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Mesut Özil ile ilgili, menajeri Erkut Söğüt açıklamalarda bulundu. Söğüt, Fenerbahçeli oyuncunun takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 15:25
Menajer Erkut Söğüt: 'Mesut Özil, Fenerbahçe'de mutlu'
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Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği sürüyor.

Geride kalan sezonda Konyaspor maçının ardından kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız için Jorge Jesus, bu kararın devam edeceğini söylemişti.

Fanatik'in haberine göre, Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, kendilerine yönetimden herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi. İddiaya göre, Söğüt, "Mesut için değişen bir şey yok. Ayrılmayı düşünmüyor. Fenerbahçe'de ve İstanbul'da mutlu. 2 yıllık sözleşmesi var. Bize herhangi yeni bir açıklama yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Alman oyuncu, Fenerbahçe formasını giydiği 42 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.


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