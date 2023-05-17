2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Menemen FK, ligde kalmayı tarihi skorla garantiledi

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen sonuncu sıradaki Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 12:56
Menemen FK, ligde kalmayı tarihi skorla garantiledi
Abone Ol google-news

Menemen FK, 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivas Belediyespor’la karşı karşıya geldi.

İzmir temsilcisi haftalar öncesinde ligden düşmesi kesinleşen rakibini 9-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek hem moral depoladı hem de sezonun bitimine 1 hafta kala puanını 48’e yükselterek ligde kalmayı garantiledi. 

Sarı-lacivertliler, 20 Mayıs Cumartesi günü play-off oynamayı garantileyen Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Menemen FK, Serkan Afacan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.


TFF 2. Lig Beyaz Grup Menemen FK

İlgili Haberler

Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu

Spor toto 1. Lig’de son haftanın programı belli oldu
Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi

Kocaelispor ve Çorum FK 1. Lig'e yükseldi
Yok artık! 1. Lig'de 50 Bin TL'lik bilet...

Yok artık! 1. Lig'de 50 Bin TL'lik bilet...

En Çok Okunan Haberler