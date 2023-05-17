Menemen FK, ligde kalmayı tarihi skorla garantiledi
Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen sonuncu sıradaki Sivas Belediyespor'u deplasmanda 9-0 yenerek tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.
Menemen FK, 37. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivas Belediyespor’la karşı karşıya geldi.
İzmir temsilcisi haftalar öncesinde ligden düşmesi kesinleşen rakibini 9-0’lık farklı bir skorla mağlup ederek hem moral depoladı hem de sezonun bitimine 1 hafta kala puanını 48’e yükselterek ligde kalmayı garantiledi.
Sarı-lacivertliler, 20 Mayıs Cumartesi günü play-off oynamayı garantileyen Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Menemen FK, Serkan Afacan yönetiminde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı