Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Mert Grup Sigorta'da yeni başantrenör belli oldu. Başkent ekibinde, Murat Haktanır'dan boşalan koltuğa Cengiz Akarçeşme getirildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00
Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi
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Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın yeni başantrenörü Cengiz Akarçeşme oldu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Murat Haktanır'dan boşalan başantrenörlük görevine Cengiz Akarçeşme getirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Grup Sigorta Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, "Geçen sezon Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşadığımız takımımızı çalıştıran Cengiz Akarçeşme hocamızla yeniden anlaştık. Play-off hedefimizi Cengiz hocamızla tutturacağımıza eminim. Üst üste başarısız sonuçlar almış olabiliriz ama PTT ile oynayacağımız karşılaşma ile yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



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