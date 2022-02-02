Mert Grup Sigorta'da başantrenörlüğe Cengiz Akarçeşme getirildi
Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Mert Grup Sigorta'da yeni başantrenör belli oldu. Başkent ekibinde, Murat Haktanır'dan boşalan koltuğa Cengiz Akarçeşme getirildi.
Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta'nın yeni başantrenörü Cengiz Akarçeşme oldu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Murat Haktanır'dan boşalan başantrenörlük görevine Cengiz Akarçeşme getirildiği bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mert Grup Sigorta Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Aydın Kaya, "Geçen sezon Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyonluk yaşadığımız takımımızı çalıştıran Cengiz Akarçeşme hocamızla yeniden anlaştık. Play-off hedefimizi Cengiz hocamızla tutturacağımıza eminim. Üst üste başarısız sonuçlar almış olabiliriz ama PTT ile oynayacağımız karşılaşma ile yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Wings for Life World Run için geri sayım sürüyor
- 'Hava değişimi migren ataklarını tetikliyor'
- 'Domates, felç riskini yüzde 59 oranında düşürüyor'
- 'Akıllı epilepsi piliyle nöbetler durdurulabilir'
- Ezra Pound!
- Şilan Topal'ı kaçıran Mithat Topal'a tahliye
- Firdevs Ev’den ‘Tavana Bak’
- “Ellen Wilkinson, Bir Sosyalist ve Feministin Hayatı”
- Gorki’den üç kuşağın mücadelesi; ‘Artamonovlar’
- Halit Ziya’nın Almanya Mektupları