Messi, Real Madrid'in geri dönüşüne inanamadı: Şakayı bırak, gerçek olamaz!
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City'ye karşı aldığı tarihi zafer yıldız oyuncu Lionel Messi'yi de şaşırttı. Arjantinli yıldız maçın ardından vatandaşı Sergio Agüero'ya gönderdiği mesajda "gerçek olamaz" ifadesini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'in sahasında Manchester City'i son dakikalarda bulduğu 3 golle devirerek finale çıkmasının yankıları sürüyor.
REAL MADRID'İN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞÜ
İngiltere'de 4-3 sona eren müsabakanın rövanşında Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk maçtan skor avantajını elinde bulunduran Manchester City, 73. dakikada Riyad Mahrez ile bulduğu golle avantajını perçinledi ve final için geri sayıma geçti.
Manchester City Real Madrid'in tarihi geri dönüşünü durduramadı. 90. dakikada Rodrygo skoru 1-1'e getirdi, 90+1'de ise yine sahneye çıkan Rodrygo, takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Normal süre 2-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi ve uzatma dakikaları başladı. 95. dakikada Benzema takımına kazandırdığı penaltıda topun başına geçti ve attığı golle durumu 3-1'e getirdi. Real Madrid bu skorla finalde Liverpool'un rakibi oldu.
"MÜMKÜN OLAMAZ!"
Yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle geçtiğimiz aylarda aktif futbol kariyerini noktalayarak emekliye ayrılan Sergio Agüero, eski takım arkadaşı Carlos Tevez ile sohbet ettiği canlı yayında Lionel Messi'nin kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
Arjantinli eski futbolcu, "Real Madrid'in 3. golünden sonra Messi bana mesaj attı. 'Bu gerçek mi yoksa şaka mı? Mümkün olamaz, imkansız!' dedi" ifadelerini kullandı.
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