Mesut Özil, Karagümrük maçında kariyerinde bir ilki yaşadı
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı göstererek kariyerinde bir ilki yaşadı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanında kariyerinde bir ilki yaşadı.
Sarı-lacivertliler adına kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviren Mesut Özil, golünü kaydetti.
Bu maçtan önce Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında da gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde ilk kez arka arkaya 3 lig maçında gol atma başarısı gösterdi.
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