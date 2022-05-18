Mesut Özil'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:11

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve ligi 2. sırada noktalaması beklenen Fenerbahçe, gelecek sezon için hem iç hem dış transfer çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan isimlerden biri olan Mesut Özil ile ilgili de menajerinden açıklama geldi.

"MESUT 2 SENE DAHA FENERBAHÇE'DE"

Erkut Söğüt, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil hakkında açıklama yapan Erkut Söğüt, şunları söyledi: "Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi."

Mesut'un Fenerbahçe'de kalacağını söyleyen Söğüt, "Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut, 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak" dedi.

"TAKIMA KATILACAKTIR"

Söğüt, oyuncu ile kulüp arasında yapılan sözleşmeye atıfta bulunarak "İki taraf arasında yapılan bir anlaşmadır. İki taraf da sözleşmeye saygı duyacaktır. Mesut Fenerbahçe'ye uzun vadeli olarak geldi. Biz bu sözleşmeyi 1 sene için yapmadık. Şu anki durum tabii ki kimsenin istemediği bir durum. Önümüzdeki sezon Mesut'un Fenerbahçe ile devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Mesut'un takımdan ayrılmayacağını vurgulayan Söğüt, "Fenerbahçe, Mesut'un uzun vadeli bir projesiydi. Mesut, bir olay yaşandığı için bir yerden gidecek bir futbolcu değil. İradesi Fenerbahçe'de kalmaktan yana. Hazırlık kampı başladığında takıma katılmak için her şeyi yapacaktır. Benim şüphem yok, Mesut takıma katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli yıldız, 2021 yılının ocak ayında transfer olduğu Fenerbahçe'de forma giydiği 42 karşılaşmada 9 gol ve 5 asist kaydetti.