Miami Açık'ta şampiyon Sinner!
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner, Grigor Dimitrov'u mağlup ederek şampiyon oldu.
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İtalyan sporcu Jannik Sinner şampiyon oldu.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen Masters 1000 turnuvası finalinde Bulgar raket Grigor Dimitrov ile karşılaşan Sinner, bir saat 13 dakika süren maçı 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
Bu yıl yükselen form grafiğiyle (22 galibiyet, 1 mağlubiyet) dikkati çeken Sinner, Miami'de ilk, Masters turnuvalarında ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Son Avustralya Açık şampiyonu Sinner, Miami'deki zaferiyle dünya sıralamasında da ikinci basamağa yerleşti.
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