Michael Jordan'ın 'Son Dans' forması 10.1 milyon dolara satıldı
ABD’li basketbol ikonu Michael Jordan tarafından giyilen bir forma, 10.1 milyon dolara alıcı bularak bu alanda bir rekor kırdı.
Annabelle Liang - BBC Ekonomi Muhabiri
Bu rekor daha önce Maradona formasına aitti. Satılan forma, basketbol efsanesi tarafından 1998 yılı NBA finallerinin açılış maçında giyildi.
Bu son şampiyonluk sezonu Netflix'in Last Dance (Son Dans) belgeseline de konu olmuştu. Belgesel Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls'un 1997-98 sezonunda NBA şampiyonluğuna 6. kere ulaşmak için verdiği mücadeleyi anlatıyordu.
Sotheby's müzayede evi formanın koleksiyonerler arasında gözle görülür bir heyecan yarattığını açıkladı.
Chicago Bulls formasına 20 teklif geldiği belirtiliyor.
Müzayede evinden Brahm Wachter, formanın ulaştığı rekor miktarın, Jordan’ın “tüm zamanların tartışmasız en iyisi olduğu görüşünü de sağlamlaştırdığını” söyledi.
Daha önceki rekor 9.28 milyon dolarla yaklaşık iki sene önce hayatını kaybeden Maradona formasının satışına aitti.
O forma futbol efsanesi tarafından 1986 Meksika Dünya Kupası’nda giyildi.
Jordan birçokları için basketbol tarihindeki en iyi oyuncu.
Kariyerinin büyük bölümünü Bulls’ta geçiren efsane, NBA’in küresel bir marka olmasına da büyük katkıda bulundu.
Bugün 59 yaşında olan Jordan, sahaya son kez 2003 yılında çıktı.
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