Michy Batshuayi'nin eşinden tepki: 'Nereye giderse gitsin...'
Süper Lig ekibi Galatasaray ile anlaşan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi. Maria, "Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.
Amely Maria, kendisine atılan mesajlara sitem ederek eşi Michy Batshuayi'nin daima destekçisi olacağını dile getirdi.
"NEREYE GİDERSE GİTSİN..."
Batshuayi'nin eşinin yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak.
Daha önceki hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim (bana özel mesajlarda söylediğiniz gibi) çünkü geldiğimiz yerle gurur duyuyorum! Fenerbahçe taraftarlarına da sevgileri için teşekkür ediyorum, nezaketiniz ve anlayışınız için... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenleri ise asla.
Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve ben çok sevdiğim bu ülkede, Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olmaktan mutluyum."
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