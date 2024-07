Batshuayi'den transfer sonrası ilk açıklama: 'En başarılı kulübün renklerini giymekten...'

Yayınlanma: 01.07.2024 - 23:36

Güncelleme: 01.07.2024 - 23:50

Galatasaray'ın 3 yıllığına kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Batshuayi, yaptığı paylaşımda Türkiye'nin en başarılı kulübün renklerini giyecek olmasından mutlu olduğunu söyledi.

İşte Batshuayi'nin o açıklaması;

"Sevgili taraftarlar, Yaklaşık 3 yıl önce; büyüleyici İstanbul'un heyecan verici semalarına doğru uçmaya karar verdim.

Bazıları buraya kariyerimin alacakaranlığında geldiğimi düşünmüş olabilir. Bana güvenen kulüpler ve taraftarların desteği sayesinde golcü pelerinimi yeniden giydim, rekabetçi bir ligde yeniden gelişmek için ihtiyacım olan tutkuyu ve ışığı buldum.

Ocak ayında geleceğim hakkında karar verme hakkına sahip olunca, bir haber bekledim. Niyetten şüphem olmasa da, eylemin sesi, söylemden çok çıkar.

Bu durumdan ötürü, yeni bir meydan okumaya yol alma zamanı geldi. Kararım; Galatasaray camiasına katılmak ve Süper Lig ile İstanbul şehrine bağlılığıma devam etme yönünde oldu.

Kararımın ve imzamın getirdiği ağırlığın farkındayım. Dik duruyorum ve gururluyum. Kim olduğumu ve nereden geldiğimi unutmuyorum. Ama nereye gideceğimi de çok iyi biliyorum.

Kalbimde önemli bir yere sahip bu şehirde kalmaktan, en başarılı kulübün renklerini giymekten mutluyum. Ve bu başarı geleneğinin sürmesi için her şeyi yapacağım.

Batsman Rams Park'ta, yakında tüm ekranlarda!"

BATSHUAYI'NİN EŞİNDEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi'nin eşi Amely Maria, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.



Amely Maria, kendisine atılan mesajlara sitem ederek eşi Michy Batshuayi'nin daima destekçisi olacağını dile getirdi.



İşte Batshuayi'nin eşinden o paylaşım;



"Bana bir sürü saçmalık anlatmak için 10 milyon mesaj göndererek kendinizi yormayın çünkü onlara cevap vermeyeceğim. Nereye giderse gitsin onunla her zaman gurur duyacağım ve her zaman böyle olacak, her zaman olduğu gibi aynı yoğunlukta savaşacak.



Daha önceki hiçbir fotoğrafı silmeyeceğim (bana özel mesajlarda söylediğiniz gibi) çünkü geldiğimiz yerle gurur duyuyorum! Fenerbahçe taraftarlarına da sevgileri için teşekkür ediyorum, nezaketiniz ve anlayışınız için... Beni, ailemi ve çocuklarımı tehdit edenleri ise asla.



Ama bildiğiniz gibi her şeyin bir sonu var ve ben çok sevdiğim bu ülkede, Türkiye'de bu yeni maceranın bir parçası olmaktan mutluyum."