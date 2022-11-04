Michy Batshuayi'den çok konuşulan paylaşım! "Gol atamamamın tek nedeni..."
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşım çok konuşuldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i Arda Güler ve Willian Arao'nun golleriyle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı.
Sarı-lacivertli formayı giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.
Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Belçikalı futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından önü yırtık kramponunu paylaştı ve "Gol atamamamın tek nedeni" notunu düştü.
Yetenekli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.
Only reason why I didn't score tonight help @adidasfootball pic.twitter.com/kBsFOwPOYT— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) November 3, 2022
Yıldız oyuncu, bu sezon 6. Süper Lig maçında 5 gole ulaştı. Avrupa Ligi'nde ise 5 kez sahaya çıkan Batshuayi, 3 kez ağları sarstı.
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