Michy Batshuayi'den çok konuşulan paylaşım! "Gol atamamamın tek nedeni..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev'i Arda Güler ve Willian Arao'nun golleriyle 2-0 yenerek grubu lider tamamladı.

Sarı-lacivertli formayı giyen Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Dinamo Kiev maçının ardından yaptığı esprili paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.

Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Belçikalı futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından önü yırtık kramponunu paylaştı ve "Gol atamamamın tek nedeni" notunu düştü.

Yetenekli futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde 100 binden fazla beğeni aldı.

Only reason why I didn't score tonight help @adidasfootball pic.twitter.com/kBsFOwPOYT