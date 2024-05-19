Milan deplasmanda bozguna uğradı: Son 6 maçta 1 galibiyet!
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Torino'ya 3-1 mağlup oldu.
İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Torino 3-1 kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Duvan Zapata, 40. dakikada Ivan Ilic ve 46. dakikada Ricardo Rodriguez kaydetti. Milan'ın tek golü 55. dakikada penaltıdan Ismael Bennacer ile geldi.
SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Torino, puanını 53 yaptı. Son 6 maçında sadece 1 kez kazanan Milan ise 74 puanda kaldı.
Ligin son hafta maçında Milan, evinde Salernitana'yı ağırlayacak. Torino, Atalanta deplasmanına gidecek.
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