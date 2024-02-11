Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.
Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.
MİLAN - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MİLAN - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Milan, ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 3-2'lik gaibiyet ile ayrılmıştı.
Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etmişti.
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