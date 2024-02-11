Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında kendi sahasında Napoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:46
Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'da 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Walter Mazzarri'nin ekibi Napoli ile karşı karşıya gelecek.

MİLAN - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

MİLAN - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Doveri'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta Frosinone deplasmanından 3-2'lik gaibiyet ile ayrılmıştı.

Napoli ise kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etmişti.


milan haberleri napoli haberleri serie a haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!

Alanyaspor maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
Derbide zafer Fenerbahçe'nin!

Derbide zafer Fenerbahçe'nin!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe için başkan adayını açıkladı: 'Ben olsam zorla getiririm'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kadıköy'de sürpriz puan kaybı: Fenerbahçe evinde liderliği kaybetti! Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor

Kadıköy'de sürpriz puan kaybı: Fenerbahçe evinde liderliği kaybetti! Fenerbahçe 2-2 Corendon Alanyaspor
Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı

Depremin 155. saatinde kurtarılan Semih Ege’nin hayali gerçek oldu! Mauro Icardi ile tanıştı
Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!

Futbol dünyasında en çok tartışılan konu olmuştu: FIFA'dan mavi kart açıklaması!
İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’

İsmail Kartal’dan tepki: ‘Oyuncular yerden kalkmıyor’
Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’

Fatih Tekke: ‘Hakem çok net penaltı veriyor’
Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'

Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını yorumladı: 'Okan Buruk'a rakip fark etmiyor'
Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’

Yasemin Sakallıoğlu Cem Yılmaz’ın bilet fiyatlarına gönderme yaptı: ‘Ekstradan temizliğe giderim’
Yol yapımı sırasında tesadüfen bulundu, çok nadir görülüyor! 16 milyon yıllık olduğu düşünülüyor...

Yol yapımı sırasında tesadüfen bulundu, çok nadir görülüyor! 16 milyon yıllık olduğu düşünülüyor...
‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!

‘Maddi sıkıntıdayız’ diyen fenomen Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftinden abartılı cinsiyet partisi!
Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!

Süper Lig devleri istemişti: Adana Demirspor'a transfer oldu!
Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte

Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu! Eski Survivor yarışmacısıyla birlikte