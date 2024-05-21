Milan, Simon Kjaer'in ayrılığını açıkladı!

Milan, sezon sonunda sözleşmesi biten Simon Kjaer'in takımdan ayrılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 21:15
Milan, Simon Kjaer'in ayrılığını açıkladı!
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İtalya'da şampiyonluğu ezeli rakibi Inter'e kaptıran Milan'da ayrılık kararı alındı.

İtalyan ekibi, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İtalyan devinden yapılan açıklamada, "Sonsuza kadar Vikingimiz" ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki Danimarkalı stoper, bu sezon Milan formasıyla 24 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

İtalyan devinin formasını toplamda 120 kez terleten Kjaer, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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