Milan ve Pisa puanları paylaştı!

25.10.2025 09:22:00
Cumhuriyet Spor
İtalya Serie A'nın 8. Hafta maçında Milan ile Pisa 2-2 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 8. Hafta maçında Milan ve Pisa karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan mücadele 2-2'likk eşitlikle sonuçlandı.

Milan, 7. dakikada Rafael Leao ile öne geçti. Pisa, 60. dakikada Juan Cuadrado ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda dakikalar 86'yı gösterirken Pisa, Mbala N'Zola ile öne geçti. 90+3. dakikada ise Milan, Zachary Athekame ile eşitliği yakaladı.

Pisa, 8 hafta sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

Bu sonucun ardından Milan, puanını 17 yaptı. Pisa, 4 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Milan, Atalanta deplasmanına gidecek. Pisa, Lazio'yu ağırlayacak.

