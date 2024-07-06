Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024'e kota aldı
Milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı. Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Eda Tuğsuz, Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazandı.
Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.
Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.
Atletizmde Türkiye'yi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükseldi.
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