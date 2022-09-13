Milli binici Burak Alparslan, ferdi balkan şampiyonu oldu!

13 Eylül 2022 Salı, 15:41

7-11 Eylül tarihleri arasında Romanya’da düzenlenen 2022 Balkan Şampiyonası’nda milli binici Türkiye şampiyonu Burak Alparslan, Kelibia atı ile gençler ferdi klasmanda Balkan şampiyonu olarak 2. kez ferdi altın madalya kazandı.

Milli binici, 8 Eylül Perşembe günü düzenlenen ilk ferdi eleme yarışmalarını 1. bitirerek kupanın sahibi oldu ve şampiyonada ilk İstiklal Marşımızı çaldırdı.

Genç milli takımımız, 10 Eylül Cumartesi günü düzenlenen takımlar yarışmasında 1. oldu ve altın madalya alarak İstiklal Marşımızı çaldırdı.

Alparslan, 11 Eylül Pazar günü düzenlenen final yarışmalarında ferdi kategoride şampiyon olarak altın madalya ile 3. kez İstiklal Marşımızı çaldıran tek milli binicimiz oldu.

Yarışmalarda Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Kuzey Makedonya ülkelerinin binicileri yer aldı.