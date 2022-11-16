Milli futbolcu Ozan Kabak ilk golünü kutladı
Milli futbolcu Ozan Kabak, Diyarbakır'da alınan İskoçya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kabak, "Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı" dedi.
Ozan Kabak, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.
Kabak yaptığı açıklamada, "Diyarbakırlılara çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi" dedi.
"ÜÇLÜ SAVUNMA BİZE UYGUN"
Milli takım ile ilk golünü atmanın sevincini yaşadığını söyleyen Kabak, "Çok zor bir maçtı aslında ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman ikinci yarı topu onlara versek de maçın genelinde biz hakimdik oyuna. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim" açıklamasını yaptı.
Ozan Kabak ayrıca, "Daha önceden de üçlü savunma oynadık. Bu maç öyle uygun gördü hocamız. Takımımda da üçlünün sağında ve ortasında oynadım. Çağlar ve Cenk de öyle. Gayet iyi oynadık. Adaptasyon sorunu çekmedik. Tam tersine bizim takıma tam uygun bir sistem gibi göründü bugün" ifadelerini kullandı.
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