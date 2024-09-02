Milli takımın rakibi İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu!

UEFA Uluslar B ligi 4"üncü Grup'taki ikinci maçta deplasmanda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:33
Milli takımın rakibi İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu!
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B ligi 4"üncü Grup'ta 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de karşılaşacağı rakibi İzlanda'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Age Hareide tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Elias Rafn Olafsson (Midtjylland), Hakon Rafn Valdimarsson (Brentford), Patrik Sigurdur Gunnarsson (KV Kortrijk)

Defans: Alfons Sampsted (Birmingham City), Valgeir Lunddal Fridriksson (Hacken), Gudlaugur Victor Palsson (Plymouth Argyle), Kolbeinn Birgir Finnsson (Utrecht), Hjörtur Hermannsson (Carrarese Calcio 1908), Daniel Leo Gretarsson (Sonderjyske), Logi Tomasson (Stromsgodset IF)

Orta Saha: Johann Berg Gudmundsson (Al-Orobah), Arnor Sigurdsson (Blackburn Rovers), Gylfi Sigurdsson (Valur), Arnor Ingvi Traustason (IFK Norrköping), Jon Dagur Porsteinsson (Hertha BSC), Hakon Arnar Haraldsson (Lille), Willum Willumsson (Birmingham City), Stefan Teitur Thordarson (Preston North End), Mikael Egill Ellertsson (Venezia), Mikael Neville Anderson (AGF), Isak Bergmann Johannesson (Fortuna Düsseldorf), Julius Magnusson (Fredrikstad)

Forvet: Orri Steinn Oskarsson (Kopenhag), Andri Lucas Gudjohnsen (Gent)


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