Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı

80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu. Dün Bükreş'te Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından Lucescu, bugün Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine eski Galatasaraylı futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve teknik direktör Marius Sumudica da katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren cenaze törenine Galatasaraylı eski futbolcular Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal ile Gheorghe Hagi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, teknik direktör Marius Sumudica'nın yanı sıra Lucescu'nun sevenleri ve ailesi katıldı. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu uzun süre tabutun başında beklerken Marius Sumudica ise göz yaşlarına hakim olamadı.

80 yaşındaki hayata gözlerini kapatan Mircea Lucescu, Bükreş'teki Bellu Mezarlığı'na defnedilecek. Defin işlemlerinin ardından ise Razvan Lucescu, taziyeleri kabul edecek.