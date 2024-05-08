Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off turu beşinci maçında deplasmanda Monaco ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

AA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 10:11
Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final 5. ve son maçında deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşılaşacak.

MONACO - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Salle Gaston Medecin'nde oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

MONACO - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma canlı olarak S Sport'tan yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler çeyrek final etabının ilk maçında rakibini deplasmanda 95-91 yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci iç saha maçını 93-88 kazanan Monaco, durumu 1-1'e getirdi.

Fenerbahçe Beko, İstanbul'da oynanan karşılaşmaların ilkinden 89-78 galip gelerek play-off çeyrek final etabında 2-1 öne geçerken, diğer mücadele ise Fransa temsilcisinin 65-62 üstünlüğüyle tamamladı ve seride durum 2-2'e geldi.

Çarşamba günü oynanacak çeyrek final etabının 5. ve son maçını kazanan ekip, adını 24-26 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak.

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin internet sitesinde maç önü görüşlerine yer verilen Sarunas Jasikevicius, "Beşinci maçı yine aynı tutkuyla oynamaya devam etmeli ve aynı zamanda Monaco için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışmalıyız. Hücumda daha iyi çözümler bulmamız, iyi bir takım oyunu sergilememiz ve parkede her şeyi ortaya koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun 29 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise beşinci maçta her küçük ayrıntının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Her sayı önemli. Her ribaunt önemli. Her top hakimiyeti önemli. Her oyun önemli. Bu maçın geri dönüşü yok" değerlendirmesinde bulundu.


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