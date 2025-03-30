Monaco geri döndü, Nice'i 2 golle geçti!

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco, Nice'i 2-1 mağlup etti.

Monaco geri döndü, Nice'i 2 golle geçti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:19

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco ile Nice karşı karşıya geldi.

Stade Louis-II'de oynanan maçta Monaco, Nice'i 2-1 mağlup etti.

Konuk ekip Nice'in tek golü 41. dakikada Jeremie Boga'dan geldi ve ilk yarı 1-0'lık Nice üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco, Mika Biereth ile 55. dakikada eşitliği yakaladı.

73. dakikada Breel Embolo, Monaco'ya galibiyeti getiren golü kaydetti.

PENALTI KAÇTI, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmada Monaco oyuncusu Mika Biereth, 5. dakikada penaltı kaçırdı.

Nice'de stoper oyuncusu Dante, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü.

AL MUSRATI OYUNA SONRADAN GİRDİ

Beşiktaş'tan Monaco'ya kiralanan Al-Musrati, oyuna 89. dakikada dahil oldu.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Monaco, ligde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 50'ye yükseltti.

Nice ise 5 maçlık galibiyet serisinden sonra üst üste üç lig maçında da galibiyet alamadı ve 47 puanda kaldı.


Etiketler: #monaco #nice #Fransa Ligue 1

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