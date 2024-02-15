Motul, Kawasaki Fabrika Yarış Takımı’nın Sponsoru Oldu!

Dünyanın en köklü yağ üreticisi Motul, 2024 yılı itibariyla, FIM Superbike Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren Kawasaki Yarış Takımının (KRT) "Resmi Yağ ve Bakım Sponsoru" oldu. Motul’ün Kawasaki ile olan iş birliğinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Motul Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Pierre Barrard "Kawasaki gibi köklü bir markanın yanında olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Superbike Dünya Şampiyonası’ndaki ortaklığımız yalnızca ürün ve teknoloji konusunda stratejik bir iş birliği değil, aynı zamanda hem Kawasaki'yi hem de Motul'ü karakterize eden, ortak paydamız performans ve yeniliğe olan tutkumuz anlamına geliyor. Dünya SBK Şampiyonası'nda Kawasaki Yarış Takımı'nın resmi sponsoru olarak bu yeni yarış sezonuna başlarken, birlikte yeni zirvelere ulaşmak için ortak güçlerimizi motosiklet dünyasına göstermek için sabırsızlanıyoruz" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 12:44
Motul, Kawasaki Fabrika Yarış Takımı’nın Sponsoru Oldu!
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Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde başlayan Motul & Kawasaki iş birliği, gelişerek devam ediyor. Dünya çapında motosiklet tutkunlarının yakından tanıdığı iki köklü marka, geçtiğimiz yıl Türkiye’de de satışa sunulan ve Motul’ün Technosynthese bazlı, yeşil rengi ve limon kokusuyla sektörde büyük bir farkındalık yaratan Kawasaki Lime Green Edition lansmanıyla önemli bir yeniliğe imza atmıştı. Yeni dönemde ise Motul, Kawasaki Fabrika Yarış Takımı’nın FIM Superbike Dünya Şampiyonası’nda “Resmi Yağ ve Bakım Sponsoru” olduğunu duyurdu.

KAWASAKİ'NİN TEKNİK GEREKSİNİMLERİNİ MOTUL KARŞILIYOR

Konuyla ilgili konuşan Kawasaki Pazarlama Departmanı Kıdemli Müdürü Manabu Shinobu “Kawasaki olarak sürekli mükemmellik için çabalıyoruz. Motorlarımızda, fren ve aktarma organları gibi yardımcı sistemlerimizde en iyi performansı elde etmek için, en iyi yağlayıcıları ve ilgili ürünleri, küresel ölçekte kalite tutarlılığını arzuluyoruz. Bu nedenle Motul ile hem temel yağlayıcıları hem de bakım ürünlerini içeren ve Kawasaki Yarış Takımının üstün performansını sürdüreceğimizi garantileyen bu anlaşmayı yapmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhtiyaçlarımıza cevap veren marka Motul.” dedi.

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İŞ BİRLİĞİMİZ TUTKU VE PERFORMANS PAYDASINDA BULUŞUYOR

Motul’ün Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Pierre Barrard ise “Kawasaki gibi köklü bir markanın yanında olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Superbike Dünya Şampiyonası’ndaki ortaklığımız yalnızca ürün ve teknoloji konusunda stratejik bir iş birliği değil, aynı zamanda hem Kawasaki'yi hem de Motul'ü karakterize eden, ortak paydamız performans ve yeniliğe olan tutkumuz anlamına geliyor. Isim sponsoru olduğumuz Motul Dünya SBK Şampiyonası'nda Kawasaki Yarış Takımı'nın resmi sponsoru olarak bu yeni yarış sezonuna başlarken, birlikte yeni zirvelere ulaşmak için ortak güçlerimizi motosiklet dünyasına göstermek için sabırsızlanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

MOTUL'UN MOTORSPORLARINA VERDİĞİ KATKIYA SAYGIMIZ SONSUZ

Kawasaki Fabrika Takımı Müdürü Guim Roda da yeni ortaklıkla ilgili düşüncelerini paylaştı: “Motul motor sporları dünyası için çok ciddi bir özveride bulunarak önemli desteklerde bulunuyor ve bu konudaki kararlılığına, yüksek itibarına saygımız sonsuz. Yarış takımı olarak felsefemizle de paralel bir uyum gösteriyor. Motul’ün aynı zamanda mümkün olan en iyi ürünleri ortaya çıkaran teknik geliştirme becerilerinden de etkilendik. Madeni yağ dünyasında Motul, profesyonelliği tutkuyla birleştiren önemli bir oyuncu ve bu da onları çekici, tutkulu bir ortak haline getiriyor. Birbirimize ve dünya çapındaki Kawasaki hayranlarına başarı sağlayacak bir ekip haline gelerek çok güzel işler ortaya çıkaracağımıza eminim.”


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