Toprak Razgatlıoğlu, Superbike Portekiz ayağının ilk yarışında zafere ulaştı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 9. ayağının ilk yarışında birinci oldu.
Portekiz'in Portimao kentinde bulunan 4,5 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'ndeki 9. etabın ilk yarışı, 14 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Mücadeleye 2. cepten başlayan Pata Yamaha sürücüsü Toprak, 6. turda Kawasaki'den Büyük Britanyalı Jonathan Rea'yı geride bırakarak bitiş çizgisine ilk sırada ulaştı. Milli sporcu, bu sezon 9. yarış galibiyetini elde etti.
Yarışta Aruba takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, Jonathan Rea da üçüncü sırayı aldı.
Pilotlar klasmanında Bautista, 414 puanla zirvede, Toprak Razgatlıoğlu ise 360 puanla ikinci sırada yer aldı.
Portekiz etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.
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