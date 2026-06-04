Mourinho'dan Türkiye'de çalıştığı döneme ilişkin flaş hamle: AİHM'e başvurdu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de görev yaptığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’ndan aldığı cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. AİHM, Mourinho’nun başvurusunu işleme koyarak Türkiye'den resmen savunma istedi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜM İHLAL EDİLDİ"

Mourinho, Kasım 2024'te Trabzonspor maçının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine verilen soyunma odasından men ve toplamda yüz binlerce liralık para cezalarına itiraz etmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Tahkim Kurulu'nun cezayı onamasının ardından rotayı AİHM'e çeviren tecrübeli çalıştırıcı; Türkiye'deki futbol kurullarının bağımsız olmadığını ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini öne sürdü.

6 AY SÜRE

Gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmediğini de savunan Mourinho, adil yargılanma hakkının elinden alındığını iddia ediyor.

Türkiye’nin konuya ilişkin görüşünü bildirmek için en fazla 6 ay süresi bulunuyor.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE DÖNEMİ

Fenerbahçe'de 2024 yılında göreve başlayan Mourinho Ağustos 2025'te gönderilmişti. Sarı lacivertli takımda 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Şu sıralarda Benfica'nın başında olan Mourinho'nun adı Real Madrid'le anılıyor. Madrid'in mevcut başkanı Florentino Perez yeniden seçilmesi halinde Mourinho'yu teknik direktörlük görevine getireceğini açıklamıştı.