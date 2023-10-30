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Mücadeleyi tamamlayamamıştı: Fred'den sakatlık sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fred, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:49
Mücadeleyi tamamlayamamıştı: Fred'den sakatlık sonrası ilk açıklama
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Pendikspor'u 5-0 yenerken, Fred'in sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 

Brezilyalı futbolcu, karşıklaşma sonrasında sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ÇOK DAHA GÜÇLÜ GERİ DÖNECEĞİM"

Fred sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol böyle ve bazen bu tür şeyler olur. Çok daha güçlü geri döneceğim. Bir başka muhteşem galibiyet için takımımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

14 MAÇTA 5 ASİST

Fenerbahçe'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 5 kez asist yaparken, henüz golle tanışamadı. Fred'in sakatlığıyla ilgili kesin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


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