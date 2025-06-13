Müller'den geleceğine dair açıklama!

Thomas Müller Bayern Münih'ten ayrılması kesinleşti. Alman futbolcu bundan sonraki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve önceliğinin Kulüpler Dünya Kupası olduğunu belirtti.

Müller'in sözleri şu şekilde:

"Bu konuda tamamen rahatım. Turnuva sırasında profesyonel geleceğimle ilgili bir şey olsa bile, bunun dikkatimi dağıtmasına izin vermem. Geleceğimi, özellikle de kısa vadeyi sürekli düşünüyorum. Şu anda ana odağım Kulüpler Dünya Kupası ve burası benim önceliğim."

Basına ufak bir göndermede bulunan Müller, "Belki siz, (gazeteciler) benden önce öğrenirsiniz, tıpkı geçen zamanki gibi. (Bayern Münih'in sözleşme uzatma teklifinde bulunmayacağı iddiaları)" diyerek sözlerini noktaladı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİĞİ

Müller, bu sezon Alman devi ile çıktığı 44 maçta 6 gol ve 6 asistlik katkıda bulundu.



