Mustafa Pektemek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un forvet oyuncularından Mustafa Pektemek'in, koronavirüs salgınına yakalandığı öğrenildi.
Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı.
Sarı-kırmızılı takımın
forvet oyuncularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin
pozitif çıkması üzerine futbolcuya uygulanan testin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.
Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, cumartesi günü
oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.
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