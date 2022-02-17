Mustafa Pektemek'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'un forvet oyuncularından Mustafa Pektemek'in, koronavirüs salgınına yakalandığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Şubat 2022 Perşembe, 12:30
Mustafa Pektemek'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Süper Lig'in 26.haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Mustafa Pektemek, koronavirüse yakalandı.

Sarı-kırmızılı takımın forvet oyuncularından Mustafa Pektemek'in ailesinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine futbolcuya uygulanan testin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Ailesi ile birlikte karantinaya alınan Mustafa Pektemek, cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.


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