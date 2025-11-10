Nagelsmann'dan Leroy Sane için bir açıklama daha! 'Hala ondan beklediğim istatistiklere ulaşamadı'

Almanya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’ndaki son 2 maçında sırasıyla Lüksemburg ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın yıldız ismi Leroy Sane, Almanya Milli Takımı’nın bu iki maç için açıklanan aday kadrosunda yer aldı.

Almanya Milli Takımı’nda teknik direktör Julian Nagelsmann, bu mücadeleler öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Leroy Sane’nin yeniden milli takıma çağrılmasıyla ilgili genç teknik direktör, "Hala ondan beklediğim istatistiklere ulaşamadı. Onun profilinde 6-7 oyuncumuz olsaydı çağrılması daha zor olurdu. Leroy ile çok iyi bir diyalog kurdum. Kendisinden ne beklediğimi biliyor" dedi.

Nagelsmann sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kendini kanıtlaması için sayısız hakka sahip değil. Bunu ona açıkça söyledim. Her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Elinden gelenin en iyisini vermeli ve bunu yapmalı. Bu yüzden bir şans daha elde etti. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki istatistiklerini geliştirdi ancak daha iyisini yapması gerekiyor."

Galatasaray formasıyla 15 maça çıkan Leroy Sane, bu mücadelelerde 3 gol ve 3 asist kaydetti.